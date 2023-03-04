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В Уфе открылся первый магазин бренда Zasport

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Первый в Башкортостане магазин Zasport станет крупнейшим в распоряжении этого бренда – площадь составила 200 кв. м. В нем будут представлены все коллекции, включая эксклюзивные для республики.

vk.com/zasportcompany

Магазин открылся в торговом центре «Планета». Zasport шьет официальную экипировку для олимпийских команд России.

Об открытии магазина сегодня, четвертого марта, рассказал министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

В сентябре прошлого года между руководством бренда и Министерством спорта республики было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

В апреле текущего в ОЭЗ «Алга» откроется фабрика по производству спортивной одежды, на которой будут работать 320 человек. Она будет снабжать экипировкой олимпийцев, профессиональные и любительские команды.

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