В Уфе открылся первый магазин бренда Zasport

Магазин открылся в торговом центре «Планета». Zasport шьет официальную экипировку для олимпийских команд России.

Об открытии магазина сегодня, четвертого марта, рассказал министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

В сентябре прошлого года между руководством бренда и Министерством спорта республики было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

В апреле текущего в ОЭЗ «Алга» откроется фабрика по производству спортивной одежды, на которой будут работать 320 человек. Она будет снабжать экипировкой олимпийцев, профессиональные и любительские команды.