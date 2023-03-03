Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей в Уфе

«Сегодня и завтра на территории города Уфы пройдут массовые проверки водителей, направленные на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства», – говорится в сообщении ведомства.

За последние сутки в Уфе было зарегистрировано 149 ДТП, в одном из них пострадал ребенок, шесть водителей задержаны в состоянии опьянения.