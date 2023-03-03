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«БашРТС» заявляет о снижении платы за отопление в феврале

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Поставщик ресурсов «БашРТС» завершил формирование начислений платы за отопление и горячую воду по итогам февраля 2023 года.

Как сообщает компания, несмотря на снегопады и морозы, средняя сумма начислений за отопление в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) оказалась на 13% ниже значений января 2023 года.

В «БашРТС» объясняют это разницей температур наружного воздуха и обещают, что суммы за отопление в квитанциях будут снижаться ежемесячно (при наличии ОДПУ ТЭ), а в летний период и вовсе будут нулевыми, так как оплата сейчас производится по факту потребления тепла.

В домах без ОДПУ ТЭ ежемесячные начисления производятся по нормативу, установленному Госкомитетом по тарифам, и не меняются в течение отопительного периода (восемь месяцев в году).

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