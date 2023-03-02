В Башкортостане в 2023 году отремонтируют 5 мостов

Об этом сообщили в республиканском Минтрансе. Всего до конца года планируют отремонтировать пять мостов через реки Усень, Белую, Сим, Камаелгу и Юрюзань. На это выделят порядка 9,6 млрд рублей.

Одним из ключевых объектов является мост через реку Белую в Гафурийском районе, его протяженность – 406 метров. Ремонт ведется с 2021 года, специалисты уже завершили работы по правой полосе проезжей части, по левой разобрали старое покрытие, заменили плиты проезжей части, укрепили конусы.

В рамках нацпроекта планируется ремонт еще пяти объектов с вводом в 2024 году. Их общая протяженность составит 376 погонных метров.