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В Башкортостане в 2023 году отремонтируют 5 мостов

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В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 802 погонных метров мостов – это в полтора раза больше, чем было отремонтировано в прошлом.

Об этом сообщили в республиканском Минтрансе. Всего до конца года планируют отремонтировать пять мостов через реки Усень, Белую, Сим, Камаелгу и Юрюзань. На это выделят порядка 9,6 млрд рублей.

Одним из ключевых объектов является мост через реку Белую в Гафурийском районе, его протяженность – 406 метров. Ремонт ведется с 2021 года, специалисты уже завершили работы по правой полосе проезжей части, по левой разобрали старое покрытие, заменили плиты проезжей части, укрепили конусы.

В рамках нацпроекта планируется ремонт еще пяти объектов с вводом в 2024 году. Их общая протяженность составит 376 погонных метров.

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