В Башкортостане за неделю резко подешевели огурцы и некоторые другие продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (2,2%). Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на свеклу и пшено (по 1,4%), черный чай и куриные яйца (по 1,2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (13,1%), маргарин (2,9%), полукопченая колбаса (2,1%) и макароны (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.