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В Уфе из-за сообщений о бомбе эвакуировали школу и лицей

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Утро четверга, второго марта, для учащихся нескольких уфимских образовательных учреждений началось с традиционной эвакуации.

Местные Telegram-каналы сообщают об эвакуации лицея №1 (Мустая Карима, 53/55) и школы № 27 (Комсомольская, 33).

В обоих случаях выводили всех учеников и весь персонал, в общей сложности более тысячи человек, на место прибыли правоохранители.

Как и в других подобных случаях, в школы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Волна ложных «минирований» торговых центров, школ, университетов и административных зданий не прекращается уже несколько лет. Ранее была информация о том, что большинство таких сообщений поступает с территории Украины.

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