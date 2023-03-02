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Дороги в населенных пунктах под Уфой почистили от снега после вмешательства прокуратуры

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Пресс-служба прокуратуры республики сообщает о проведении прокурорских проверок после публикаций новостей в СМИ.

Сразу несколько локальных СМИ написали о том, что жители сел Алкино-2 и Шафраново из-за непогоды оказались в снежном плену.

84-летнего жителя села Шафраново после выписки из больницы пришлось нести в одеяле до места жительства, поскольку из-за метели на дороге образовались снежные заносы, проехать было невозможно.

В Алкино-2 жители не могли доставить детей в школы и детсады, добраться до магазинов.

Прокуратуры Альшеевского и Чишминского районов пришли к выводу, что органы местного самоуправления своевременные меры по очистке проезжей части не приняли. В адрес глав администраций сельсоветов внесены представления, после вмешательства надзорного ведомства дороги были расчищены.

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