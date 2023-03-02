Мэрия Уфы обновила новый график уборки снега

Администрация Уфы предупреждает об изменениях в графике уборки снега и просит жителей убирать машины, чтобы они не мешали проезду спецтехники.
Фото: мэрия Уфы
С января 2023 года в Уфе началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.
Новый график:
– Авроры от Батырской до Обской и Батырская от Авроры до санатория «Радуга» – с 21.00 третьего марта по 7.00 четвертого марта;
– бульвар Хадии Давлетшиной от Заводской до Николая Дмитриева – с 21.00 четвертого марта по 7.00 пятого марта;
– бульвар Баландина от Ферина до Валерия Лесунова – с 21.00 пятого марта по 7.00 шестого марта;
– Максима Горького от Комарова до Мира – с 21.00 шестого марта по 7.00 седьмого марта;
– Лесной проезд от Молодежного бульвара до Музея леса – с 21.00 седьмого марта по 7.00 восьмого марта;
– Натальи Ковшовой от Юрия Гагарина до Набережной реки Уфы – с 21.00 восьмого марта по 7.00 девятого марта;
– Чернышевского от Зенцова до Гафури – с 21.00 девятого марта по 7.00 10 марта.
На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.
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