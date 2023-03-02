Мэрия Уфы обновила новый график уборки снега

С января 2023 года в Уфе началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.

Новый график:

– Авроры от Батырской до Обской и Батырская от Авроры до санатория «Радуга» – с 21.00 третьего марта по 7.00 четвертого марта;

– бульвар Хадии Давлетшиной от Заводской до Николая Дмитриева – с 21.00 четвертого марта по 7.00 пятого марта;

– бульвар Баландина от Ферина до Валерия Лесунова – с 21.00 пятого марта по 7.00 шестого марта;

– Максима Горького от Комарова до Мира – с 21.00 шестого марта по 7.00 седьмого марта;

– Лесной проезд от Молодежного бульвара до Музея леса – с 21.00 седьмого марта по 7.00 восьмого марта;

– Натальи Ковшовой от Юрия Гагарина до Набережной реки Уфы – с 21.00 восьмого марта по 7.00 девятого марта;

– Чернышевского от Зенцова до Гафури – с 21.00 девятого марта по 7.00 10 марта.

На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.