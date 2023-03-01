Башкортостан увеличил товарооборот с ОАЭ в 3 раза

По словам Болычевой, в 2023 году, когда значительно увеличилось количество санкций в отношении России со стороны Запада, взаимный товарооборот между Башкортостаном и ОАЭ вырос в три раза.

«Это говорит о том, что у нас есть солидная база для установления и развития долгосрочного и взаимовыгодного торгового сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами», – сообщила министр в ходе онлайн-совещания в формате «Час с Торгпредом».

Совещание было организовано по инициативе бизнеса: в нем приняли участие 19 предприятий республики, заинтересованных в экспорте своей продукции на рынок ОАЭ.

На данный момент прорабатывается бизнес-миссия в эту страну, запланированная на 24-25 сентября текущего года.