В феврале 2023 года жителям Уфы начислят за отопление меньше, чем в январе

Прежде всего это связано с тем, что январь 2023 года выдался очень холодным: столбик термометра по ночам опускался до -40°.

Средняя температура за январь была -14,6°. Всего за период снятия показаний счетчиков было 19 дней, когда средняя температура воздуха опускалась ниже -10°.

Средняя температура за период снятия показаний ОДПУ в феврале (а это с 22 января по 21 февраля) составила -10,6°. В этот период было 15 дней, когда средняя температура воздуха опускалась ниже -10°.

Все это скажется на суммах в квитанциях в тех домах, где стоят общедомовые счетчики (ОДПУ). Остальные всегда платят по среднему тарифу.

При этом февраль 2023 года выдался все равно холоднее прошлого февраля, когда средняя температура составила -7,2°.