В феврале 2023 года жителям Уфы начислят за отопление меньше, чем в январе

Поставщик тепла МУП «Уфимские инженерные сети» объяснило, почему в платежках за февраль многие жители увидят меньшие суммы по сравнению с январскими.
Прежде всего это связано с тем, что январь 2023 года выдался очень холодным: столбик термометра по ночам опускался до -40°.
Средняя температура за январь была -14,6°. Всего за период снятия показаний счетчиков было 19 дней, когда средняя температура воздуха опускалась ниже -10°.
Средняя температура за период снятия показаний ОДПУ в феврале (а это с 22 января по 21 февраля) составила -10,6°. В этот период было 15 дней, когда средняя температура воздуха опускалась ниже -10°.
Все это скажется на суммах в квитанциях в тех домах, где стоят общедомовые счетчики (ОДПУ). Остальные всегда платят по среднему тарифу.
При этом февраль 2023 года выдался все равно холоднее прошлого февраля, когда средняя температура составила -7,2°.
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