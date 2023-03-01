В МинЖКХ Башкортостана обвинили управляющие компании в отключении газа в жилых домах

На сегодняшний день в Башкортостане 87 домов частично или полностью отключены от газа из-за неудовлетворительного состояния вентиляционных каналов и дымоходов.

«Газоснабжение – не только один из видов коммунальных услуг, но и источник повышенной опасности. Стабильная подача голубого топлива во многом зависит от состояния вентиляционных каналов и дымоходов.

В обязанность управляющих компаний входит проверка дымовых и вентиляционных каналов не реже трех раз в год. Но управляющими организациями данные мероприятия осуществляются не в полной мере.

В настоящее время в муниципалитетах принимаются все необходимые меры по устранению возникших неисправностей и возобновлении газоснабжения», – написала Голованова в соцсетях.