В МинЖКХ Башкортостана обвинили управляющие компании в отключении газа в жилых домах

Исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова прокомментировала многочисленные случаи отключения газа в республике.
На сегодняшний день в Башкортостане 87 домов частично или полностью отключены от газа из-за неудовлетворительного состояния вентиляционных каналов и дымоходов.
«Газоснабжение – не только один из видов коммунальных услуг, но и источник повышенной опасности. Стабильная подача голубого топлива во многом зависит от состояния вентиляционных каналов и дымоходов.
В обязанность управляющих компаний входит проверка дымовых и вентиляционных каналов не реже трех раз в год. Но управляющими организациями данные мероприятия осуществляются не в полной мере.
В настоящее время в муниципалитетах принимаются все необходимые меры по устранению возникших неисправностей и возобновлении газоснабжения», – написала Голованова в соцсетях.
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