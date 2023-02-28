Мэр Уфы отчитал чиновников за плохую уборку снега

28 февраля глава администрации города Ратмир Мавлиев в очередной раз поднял эту тему на совещании.

«Вчера я сам вместе с коллегами выезжал на улицы города и мы посмотрели, насколько текущих усилий достаточно для того, чтобы можно было с комфортом передвигаться по улицам.

Неутешительные выводы подтверждаются: мероприятия вовремя не провели, не отработали. Более того, мы фиксируем снижение объема вывоза снега.

Я уже неоднократно говорил, что мы вливаем в это огромные средства, в том числе выделяем деньги на аренду техники. Неделей ранее на совещании я дал поручение очень оперативно заключить соответствующие договора, чтобы техники вышло еще больше, чем в январские праздники. А получилось, что привлекли на 20% меньше техники, что меня сильно смущает.

Более того, после нашего вчерашнего обхода ночью скорая застряла во дворе. Ну это же нонсенс. Когда такое было и где такое видано?

Вы должны понимать всю ответственность, которая лежит на ваших плечах. Не забывайте, за что вы отвечаете. Вы отвечаете за жизни людей, за их комфортное и безопасное проживание.

Там, где люди не хотят работать, я никого заставлять не буду. Либо работайте, либо, как говорится, шинельки собираем и идем заниматься чем-то другим», – сказал Ратмир Мавлиев.

Представитель МУП УЖХ попытался оправдаться тем, что уборка в этом дворе проводилась накануне происшествия, но предоставить доказательств своих слов не смог, после чего мэр посоветовал ему взять лопату и убирать снег самостоятельно, раз иначе организовать работу не получается.