Уфа начала подготовку к половодью

Пики весеннего половодья обычно приходятся на конец апреля – начало мая, но, как сообщили сегодня в мэрии города, превентивные мероприятия на территории Уфы уже проводятся.

Обсуждаются вопросы по перевозке населения, подвозу питьевой воды, отсыпке низких участков береговой линии, в зонах возможного затопления начата профилактическая работа с населением, организован вывоз снега, подготовлено 20 мотопомп для откачки талых вод и так далее.

До начала ледохода в первой половине марта запланированы работы по бурению, распиловке и чернению льда – это поможет избежать образования ледяных заторов.

Как ожидается, при минимальных уровнях 300-550 см возможно затопление дорог в Демском районе к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон», в Ленинском районе между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез.

При средних уровнях 600-700 см в зону возможного затопления попадают территории Демского, Кировского и Ленинского районов. При максимальных уровнях 750-990 см возможно затопление территорий всех семи районов города.