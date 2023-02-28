Первого марта в Уфе завоют сирены

Первого марта в Уфе сирены будут работать в период с 10.00 до 11.00 сигналами длительностью до трех минут. Также будут передавать речевые сообщения по каналам радио- и телевещания.

Это плановая проверка, беспокоиться не о чем. В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал будет подаваться городскими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.

В этом году жителей республики дважды встревожили сообщения об угрозе ракетного удара, прервавшие эфир нескольких радиостанций. В обоих случаях сообщения были ложными: серверы радиостанций взломали из хулиганских побуждений.