Парламент Башкортостана внес в Госдуму проект закона о запрете рекламы услуг по уклонению от армии

Депутаты республики направит на рассмотрение в Госдуму поправки в федеральный закон «О рекламе». Они запрещают рекламу услуг для уклонистов.
vk.com/Минобороны России
На сегодняшний день компании, помогающие тем или иным способом уклониться от исполнения воинской обязанности, активно рекламируются блогерами, сайтами и агентствами.
В случае одобрения поправок за такую рекламу будут выписывать штрафы:
– для граждан – от двух до двух с половиной тысяч рублей;
– для должностных лиц – от четырех до 20 тысяч рублей;
– для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
«Защита отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо. За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования предусмотрена административная ответственность.
Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании.
Принятие предлагаемого законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.
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