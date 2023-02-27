Парламент Башкортостана внес в Госдуму проект закона о запрете рекламы услуг по уклонению от армии

На сегодняшний день компании, помогающие тем или иным способом уклониться от исполнения воинской обязанности, активно рекламируются блогерами, сайтами и агентствами.

В случае одобрения поправок за такую рекламу будут выписывать штрафы:

– для граждан – от двух до двух с половиной тысяч рублей;

– для должностных лиц – от четырех до 20 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Защита отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо. За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования предусмотрена административная ответственность.

Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании.

Принятие предлагаемого законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.