Воскресенский медеплавильный завод может попасть в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Завод внесли в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сегодня, 25 февраля, в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

«Его построили в 1745 году. За 150 лет работы здесь выпустили около 27,7 тыс. тонн чистой меди, востребованной и за пределами Российской империи.

Недавно благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода. Здесь появилось красивое общественное пространство – "Арт-центр Воскресенский завод". Теперь в планах – отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея им. Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс.

Работу по сохранению удивительного промышленного наследия в республике будем продолжать и дальше. В других районах Башкортостана тоже есть интересные объекты», – написал Радий Хабиров.