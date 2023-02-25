18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Воскресенский медеплавильный завод может попасть в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Поделиться:

Воскресенский медеплавильный завод расположен в Мелеузовском районе. Это старейшее и одно из самых крупных металлургических производств на Южном Урале, и скоро его значимость могут признать на мировом уровне.

vk.com/radiyhabirov

Завод внесли в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сегодня, 25 февраля, в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

«Его построили в 1745 году. За 150 лет работы здесь выпустили около 27,7 тыс. тонн чистой меди, востребованной и за пределами Российской империи.

Недавно благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода. Здесь появилось красивое общественное пространство – "Арт-центр Воскресенский завод". Теперь в планах – отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея им. Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс.

Работу по сохранению удивительного промышленного наследия в республике будем продолжать и дальше. В других районах Башкортостана тоже есть интересные объекты», – написал Радий Хабиров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: