ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

«Сегодня и завтра на территории города Уфы пройдут массовые проверки водителей, направленные на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства», – говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день на дорогах Уфы сохраняется сложная обстановка: из-за обильных снегопадов видимость зачастую снижена, многие машины буксуют и застревают. По прогнозу в обозримом будущем осадки будут каждый день.

За последние сутки в Уфе было зарегистрировано 70 ДТП, в трех авариях пострадали три человека, четыре водителя задержаны в состоянии опьянения.