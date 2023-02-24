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Идею создать популяцию зубров в Башкортостане поддержали ученые

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Глава республики Радий Хабиров загорелся идеей завоза в Башкортостан беловежских зубров в январе после поездки в Беларусь с рабочим визитом.

«Идею создать популяцию зубров в Башкортостане поддержали ученые – климат республики, особенности нашей природы подходят для этих редких животных.

Проект уже прошел защиту в Минприроды России. При федеральном министерстве создана рабочая группа, которая будет заниматься интродукцией зубров в Башкортостане.

Ждем, что первая партия, 18 особей, прибудет к нам в мае. Разместим их в вольере, который специально построим на территории Кугарчинского района. В перспективе рассчитываем уже на вольное расселение этих животных в районах Зауралья», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

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