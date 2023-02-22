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«Башавтотранс» опубликовал расписание междугородных и пригородных маршрутов в выходные

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ГУП «Башавтотранс» сообщает об изменениях в графике работы общественного транспорта в ближайшие длинные выходные.

vk.com/bashavtotranss

На междугородных маршрутах «Башавтотранса» 22 февраля рейсы выполняются по расписанию пятницы, 24 февраля – будут выполняться по расписанию четверга.

На пригородных маршрутах 23 и 24 февраля автобусы будут ходить по расписанию воскресенья.

Также по междугородным маршрутам в связи с увеличением пассажиропотока планируют ввести дополнительные рейсы на период с 22 февраля по 26 февраля.

Уточнить расписание, в том числе дополнительно введенных рейсов, можно по номеру горячей линии: 8 (347) 262-66-62.

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