«Башавтотранс» опубликовал расписание междугородных и пригородных маршрутов в выходные

ГУП «Башавтотранс» сообщает об изменениях в графике работы общественного транспорта в ближайшие длинные выходные.
vk.com/bashavtotranss
На междугородных маршрутах «Башавтотранса» 22 февраля рейсы выполняются по расписанию пятницы, 24 февраля – будут выполняться по расписанию четверга.
На пригородных маршрутах 23 и 24 февраля автобусы будут ходить по расписанию воскресенья.
Также по междугородным маршрутам в связи с увеличением пассажиропотока планируют ввести дополнительные рейсы на период с 22 февраля по 26 февраля.
Уточнить расписание, в том числе дополнительно введенных рейсов, можно по номеру горячей линии: 8 (347) 262-66-62.
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