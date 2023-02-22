Инфляция в Башкортостане продолжила снижение в январе

Годовая инфляция в Башкортостане в январе 2023 года вновь замедлилась и составила 10,8% против 11,3% месяцем ранее.

Значительную роль в снижении показателя инфляции сыграли расширение предложения и сдержанный потребительский спрос на отдельные товары и услуги, а также снижение издержек производителей.

В частности, продолжающийся рост выпуска животноводческой продукции привел к замедлению роста цен на говядину и некоторые мясопродукты, а также практически на весь спектр молочной продукции. Высокий урожай стал основной причиной снижения темпов роста цен на муку, крупы и изделия из них, а также сахар.

Cдержанный спрос при росте предложения вызвали замедление роста цен на автомобили и шины к ним, лесоматериалы и мебель, одежду и обувь, некоторые виды парфюмерии и косметики, а также моторное топливо.

В сфере услуг основное влияние на замедление инфляции оказала динамика стоимости авиабилетов и зарубежных турпутевок.

Годовая инфляция в Башкортостане оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в среднем по стране – 11,7% и 11,8% соответственно. По прогнозу Банка России, по итогам 2023 года инфляция составит 5-7% и вернется к целевым 4% в 2024 году.