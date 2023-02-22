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Мэрия Уфы опубликовала новый график уборки снега

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Администрация Уфы предупреждает об изменениях в графике уборки снега и просит жителей убирать машины, чтобы они не мешали проезду спецтехники.

С января 2023 года в Уфе началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.

Новый график:

– Свердлова от Гафури до Аксакова – с 21.00 22 февраля по 7.00 23 февраля;

– Лесотехникума от Клавдии Абрамовой до Менделеева – с 21.00 24 февраля по 7.00 25 февраля;

– Петропавловская от Пархоменко до Цюрупы – с 21.00 25 февраля по 7.00 26 февраля;

– Чернышевского от Ленина до Аксакова – с 21.00 26 февраля по 7.00 27 февраля;

– Кольцевая от Мира до Космонавтов – с 21.00 27 февраля по 7.00 28 февраля;

– Коммунаров от Первомайской до Кольцевой – с 21.00 28 февраля по 7.00 первого марта;

– Юрия Гагарина от Максима Рыльского до Маршала Жукова – с 21.00 первого марта по 7.00 второго марта.

На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.

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