В МинЖКХ Башкортостана рассказали, как будут исполняться поручения Владимира Путина

«В своем послании глава нашего государства сделал акцент на развитии сферы ЖКХ, отметив, что в течение 10 лет в программу ЖКХ будет инвестировано 4,5 трлн рублей.

Говоря о развитии сферы ЖКХ нашего региона, Министерством жилищно-коммунального хозяйства разработана и в текущем году утверждена региональная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы.

Программа пятилетняя. Пока в нее вошли заявки муниципалитетов только на ближайшие два года (2023-2024 гг.). В основном запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

За указанный период планируется выполнить капитальный ремонт 435 км сетей на сумму пять млрд 887 млн рублей, 70% из которых – средства Фонда развития территорий Российской Федерации», – написала Ирина Голованова в соцсетях.