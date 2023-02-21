В Башкортостане снегопады не прекратятся до марта

Снегопады сохранятся до конца февраля, на дорогах будет снег и снежный накат, местами гололедица, видимость может быть ограничена из-за метели до 500 метров.

Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Он призвал водителей быть более внимательными на дорогах и скорректировать модель поведения, избегая резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, а также обязательно пристегивать себя и детей в салоне.