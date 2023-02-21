В Башкортостане снегопады не прекратятся до марта

Во второй половине февраля зима напоследок накрыла Башкортостан снегом. Пока что конца снегопадам не видно, осадки обещают почти каждый день.
Снегопады сохранятся до конца февраля, на дорогах будет снег и снежный накат, местами гололедица, видимость может быть ограничена из-за метели до 500 метров.
Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов, ссылаясь на прогнозы синоптиков.
Он призвал водителей быть более внимательными на дорогах и скорректировать модель поведения, избегая резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, а также обязательно пристегивать себя и детей в салоне.
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