Мэр Уфы рассказал о городских аптеках, производящих лекарства

«Вы знали, что в Уфе работают две муниципальные аптеки, которые не только продают лекарства, но и более 60 лет специализируются на изготовлении лекарственных препаратов аптечного производства?

Эти препараты, предназначенные для лечения различных заболеваний, действительно уникальны и обладают исключительными фармакологическими свойствами», – написал Ратмир Мавлиев.

Речь идет о Центральной районной аптеке №111 и Центральной районной аптеке №350. Адреса связанных с ними аптек и аптечных пунктов:

Центральная районная аптека №350

– Степана Злобина, 38;

– проспект Октября, 6;

– Максима Рыльского, 10;

– Богдана Хмельницкого, 88;

– Рихарда Зорге, 68;

– Ульяновых, 24.

Центральная районная аптека №111

– Зайнуллы Расулева, 6;

– Мубарякова, 3;

– Менделеева, 9;

– Ухтомского, 12;

– Ленина, 20;

– Рабкоров, 20;

– Гафури, 6.