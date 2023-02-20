Мэр Уфы рассказал о городских аптеках, производящих лекарства

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях посвятил пост муниципальным аптекам города, о которых знают немногие.
«Вы знали, что в Уфе работают две муниципальные аптеки, которые не только продают лекарства, но и более 60 лет специализируются на изготовлении лекарственных препаратов аптечного производства?
Эти препараты, предназначенные для лечения различных заболеваний, действительно уникальны и обладают исключительными фармакологическими свойствами», – написал Ратмир Мавлиев.
Речь идет о Центральной районной аптеке №111 и Центральной районной аптеке №350. Адреса связанных с ними аптек и аптечных пунктов:
Центральная районная аптека №350
– Степана Злобина, 38;
– проспект Октября, 6;
– Максима Рыльского, 10;
– Богдана Хмельницкого, 88;
– Рихарда Зорге, 68;
– Ульяновых, 24.
Центральная районная аптека №111
– Зайнуллы Расулева, 6;
– Мубарякова, 3;
– Менделеева, 9;
– Ухтомского, 12;
– Ленина, 20;
– Рабкоров, 20;
– Гафури, 6.
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