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Парламент Башкортостана хочет усилить наказание за завышение счетов за ЖКУ

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Депутаты Госсобрания хотят внести поправки в КоАП РФ, защищающие жителей от недобросовестных поставщиков ЖКУ, выставляющих потребителям завышенные счета.

vk.com/Государственное Собрание  Курултай РБ

Согласно действующему Жилищному кодексу, при завышении платы за ЖКУ виновный должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. Проблема в том, что на практике заставить выплатить штраф невозможно: поставщик услуг может сколько угодно тянуть с принятием такого решения, и ничего ему за это не будет.

В таком случае потерпевшие могут судиться, но, опять же, на практике в суд жители не обращаются, так как речь идет о двух-трех тыс. рублей, это не стоит затраченного времени и судебных издержек.

Парламентарии хотят «"разбудить" "спящую" правовую норму», введя административное взыскание за нарушение сроков уплаты штрафа.

Должностных лиц будут штрафовать на сумму 4-5 тыс. рублей, юридических – 40-50 тыс. рублей. Если сумму не выплатят в течение двух месяцев – штрафы вырастут до 20 и 150 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до 30-200 тыс. рублей соответственно.

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