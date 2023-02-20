Парламент Башкортостана хочет усилить наказание за завышение счетов за ЖКУ

Согласно действующему Жилищному кодексу, при завышении платы за ЖКУ виновный должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. Проблема в том, что на практике заставить выплатить штраф невозможно: поставщик услуг может сколько угодно тянуть с принятием такого решения, и ничего ему за это не будет.

В таком случае потерпевшие могут судиться, но, опять же, на практике в суд жители не обращаются, так как речь идет о двух-трех тыс. рублей, это не стоит затраченного времени и судебных издержек.

Парламентарии хотят «"разбудить" "спящую" правовую норму», введя административное взыскание за нарушение сроков уплаты штрафа.

Должностных лиц будут штрафовать на сумму 4-5 тыс. рублей, юридических – 40-50 тыс. рублей. Если сумму не выплатят в течение двух месяцев – штрафы вырастут до 20 и 150 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до 30-200 тыс. рублей соответственно.