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Тепло и снежно: погода в Уфе 20-24 февраля

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Февраль уже подходит к концу, но зима не торопится покидать наши края. Прогноз до следующего уикенда.

По прогнозу Гидрометцентра, осадки в Уфе будут почти каждый день, а вот солнца на этой неделе особо не обещают.

Понедельник, 20 февраля: до -9°, облачно, небольшой снег, в ночь на вторник – -13°, снег.

Вторник, 21 февраля: до -2°, облачно, снег, в ночь на среду – -12°, без осадков.

Среда, 22 февраля: до -4°, облачно, временами снег, в ночь на четверг – -8°, снег.

Четверг, 23 февраля: до -5°, облачно, снег, в ночь на пятницу – -16°, снег.

Пятница, 24 февраля: до -12°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на субботу – -18°, небольшой кратковременный снег.

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