В Уфе отключат воду в 30 жилых домах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 20 по 26 февраля 2023 года.
21 февраля
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:
Баязита Бикбая – 2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16.
Маршала Жукова – 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 17д, 21.
Сипайловская – 12/1, 12/2, 14/1, 16.
21-22 февраля
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 21 февраля до 1.00 22 февраля:
Летчиков – 3/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5а.
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