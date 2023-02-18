Стало известно, когда примет первых пациентов уфимский хоспис

Объект расположен в южной части города, общая площадь зданий – около 13 тыс. кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых – для детей. Для родителей и родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. На территории учреждения также оборудуют зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку.

На сегодняшний день на строительстве задействовано 118 рабочих, уже завершены все наружные работы, осталось обустроить вход с улицы в палаты, уложить асфальт и мягкое покрытие.

Внутри монтируют натяжные потолки, в марте уложат полы. В здании установлены газовая котельная и дизельная электростанция, есть вода и отопление.

По словам Радия Хабирова, первый в Башкортостане хоспис начнет принимать пациентов уже в июне текущего года. В нем будут комфортные условия (бассейн, два зимних сада), квалифицированный персонал и современное оборудование.