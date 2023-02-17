18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

Поделиться:

Сегодня, 17 февраля, Госавтоинспекция Башкортостана предупредила о проведении профилактических мероприятий.

vk.com/ufagibdd

О массовых рейдах предупредил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов в соцсетях.

Проверки пройдут как в городах, так и в районах республики, экипажи ДПС будут усилены другими службами полиции. Дополнительные меры профилактики направлены на недопущение тяжких дорожно-транспортных происшествий и исключения из транспортного потока нетрезвых водителей.

По словам Севастьянова, решение об усилении экипажей принято исходя из анализа аварийности.

«Информирую вас о том, что также сегодня вечером в Уфе, на улице Жукова, завтра на въезде в микрорайон Нижегородка силами сотрудников столичной Госавтоинспекции запланированы массовые проверки водителей. Сообщения о нетрезвых водителях приветствуются», – добавил начальник ГИБДД.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: