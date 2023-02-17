ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

О массовых рейдах предупредил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов в соцсетях.

Проверки пройдут как в городах, так и в районах республики, экипажи ДПС будут усилены другими службами полиции. Дополнительные меры профилактики направлены на недопущение тяжких дорожно-транспортных происшествий и исключения из транспортного потока нетрезвых водителей.

По словам Севастьянова, решение об усилении экипажей принято исходя из анализа аварийности.

«Информирую вас о том, что также сегодня вечером в Уфе, на улице Жукова, завтра на въезде в микрорайон Нижегородка силами сотрудников столичной Госавтоинспекции запланированы массовые проверки водителей. Сообщения о нетрезвых водителях приветствуются», – добавил начальник ГИБДД.