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В Башкортостане построят распределительный центр Ozon за 6 млрд рублей

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Генеральный директор компании «Ромекс Групп» Константин Томенко на встрече с Радием Хабировым рассказал о планах по возведению в республике оптово-распределительного центра для маркетплейса Ozon.

ozon.ru

Центр площадью 93 тыс. кв. м расположится на территории ТОСЭР «Благовещенск». в проект инвестируют шесть млрд рублей.

Подготовительные и монтажные работы стартуют уже в 2023 году, в 2024 сдадут первую очередь центра на 60 тысяч кв. м.

Проект получил статус приоритетного, инвестору возместят часть затрат на строительство инженерной инфраструктуры. Администрация Благовещенского района также поможет в оформлении земельного участка.

«Проект большой и, безусловно, интересный. Прошу коллег из министерств организованно сопровождать инвестора до завершения строительства и начала работы логистического центра», – сказал Радий Хабиров.

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