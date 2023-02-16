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В Башкортостане лук подорожал на 22% за неделю

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с шестого по 13 февраля 2023 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (21,6%), бананы (4,4%), фруктовые детские консервы (4,2%), помидоры (4,1%) и огурцы (3,6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яйца (2,6%) и мясные детские консервы (1,7%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели черный чай (3,2%), картофель (1,9%) и гречка (1,6%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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