В Уфе временно запретят парковку в центре

Администрация Уфы предупреждает о временном закрытии парковки в центре города и просит жителей заранее планировать маршруты.
С 5.00 17 февраля до 10:00 18 февраля будет перекрыта парковка около конгресс-холла «Торатау».
Ограничение связано с подготовкой и проведением в Уфе второго форума «SMART-садовод».
В рамках форма решаются проблемы садоводов республики, в том числе вопросы, связанные с организацией вывоза мусора с территорий садовых товариществ, водоснабжением и в целом развитием инфраструктуры.
В 2022 году по итогам форму «SMART-садовод» власти Башкортостана приняли решение выделить 100 млн рублей на поддержку садоводов. Эти деньги пойдут на прокладку дорог и проведение электричества.
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