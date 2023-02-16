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В Уфе временно запретят парковку в центре

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Администрация Уфы предупреждает о временном закрытии парковки в центре города и просит жителей заранее планировать маршруты.

С 5.00 17 февраля до 10:00 18 февраля будет перекрыта парковка около конгресс-холла «Торатау».

Ограничение связано с подготовкой и проведением в Уфе второго форума «SMART-садовод».

В рамках форма решаются проблемы садоводов республики, в том числе вопросы, связанные с организацией вывоза мусора с территорий садовых товариществ, водоснабжением и в целом развитием инфраструктуры.

В 2022 году по итогам форму «SMART-садовод» власти Башкортостана приняли решение выделить 100 млн рублей на поддержку садоводов. Эти деньги пойдут на прокладку дорог и проведение электричества.

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