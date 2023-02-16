В Уфе в 2023 году благоустроят 18 дворов

Демский район

1. Правды – 18, 18/1, 18/2, 18/3 и Мусоргского – 21/1;

2. Ухтомского – 11 и Левитана – 8;

3. Ухтомского – 17 (только детская площадка).

Калининский район

1. Кольцевая – 166, 166/1, 170/2;

2. Мушникова – 13/6, 13/7, 13/8.

Кировский район

1. Степана Кувыкина – 14 и Рабкоров – 1, 3, 5, 5/1, 5/2;

2. Генерала Горбатова – 3/2, 3/3, 5/1.

Советский район

1. Рихарда Зорге – 24, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34;

2. Рихарда Зорге – 10;

3. Степана Халтурина – 44.

Ленинский район

1. Ахметова – 304/2;

2. Цюрупы – 91, 93 и Революционная – 34, 34/1;

3. Чернышевского – 14, 14/1, а также Султанова – 29, 31, 33 и Аральская – 30.

Орджоникидзевский район

1. Максима Горького – 76, а также Кольцевая – 59, 61 и Ульяновых – 48;

2. Калинина – 63, а также Короленко – 3, 5, 7, 9, 11 и Кольцевая – 88;

3. Пекинская – 22.

Октябрьский район

1. Лесной проезд – 8, 8/1;

2. Шафиева – 28 и проспект Октября – 65/1, 65/2.