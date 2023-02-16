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В Уфе прокуратура внесла 32 представления из-за жалоб на работу транспорта и благоустройство

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Прокуратура Уфы взяла на особый контроль ситуацию с нарушениями в области благоустройства, а также работе городского транспорта из-за многочисленных жалоб жителей.

vk.com/ufa

В ведомстве сообщили о том, что в январе 2023 года интервалы движения автобусов в Уфе значительно увеличились – от трех до 10 раз. Учитывая, что на улице стояли морозы, это очень осложняло пользование общественным транспортом.

Отчасти это связано с тем, что около 1/5 автобусов были выведены из строя из-за несвоевременного ремонта.

Также у прокуратуры были претензии к качеству автобусных остановок: во многих случаях около них асфальт был покрыт льдом или образовывались сугробы, что не соответствует ГОСТу.

В общей сложности в адрес мэрии, служб благоустройства и перевозчиков прокуратурой было внесено 32 представления, сейчас они находятся на рассмотрении.

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