В Уфе прокуратура внесла 32 представления из-за жалоб на работу транспорта и благоустройство

В ведомстве сообщили о том, что в январе 2023 года интервалы движения автобусов в Уфе значительно увеличились – от трех до 10 раз. Учитывая, что на улице стояли морозы, это очень осложняло пользование общественным транспортом.

Отчасти это связано с тем, что около 1/5 автобусов были выведены из строя из-за несвоевременного ремонта.

Также у прокуратуры были претензии к качеству автобусных остановок: во многих случаях около них асфальт был покрыт льдом или образовывались сугробы, что не соответствует ГОСТу.

В общей сложности в адрес мэрии, служб благоустройства и перевозчиков прокуратурой было внесено 32 представления, сейчас они находятся на рассмотрении.