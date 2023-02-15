В Кодекс Башкортостана о выборах внесут положение об иноагентах

Документ планируют рассмотреть в окончательном чтении. Он, в частности, содержит положения об агитационных материалах.

Теперь если в агитационных материалах будут использоваться высказывания лиц, включенных в реестр иностранных агентов, то информация об этом должна быть четко указана.

Предупреждение должно занимать как минимум 15 процентов печатной площади либо, если это аудиоматериал, оно должно быть ясно различимо на слух.

Кроме того, законопроект конкретизирует положения о том, что государственные СМИ обязаны выделять во время выборов печатные пощади для агитационных материалов.

Маркировка «Иностранный агент» появилась в России еще в 2012 году, но начала особенно активно использоваться в последнее время для обозначения критиков власти. В декабре депутаты Госсобрания республики приступили к рассмотрению законопроекта, дополняющего этим термином Кодекс о выборах.