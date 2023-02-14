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Как будут работать больницы и поликлиники Башкортостана с 22 по 27 февраля?

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В этом месяце у жителей республики будет всего 17 полных рабочих дней: из-за того, что в новогодние каникулы выходной день первого января выпадал на воскресенье, его перенесли на 24 февраля, так что в феврале выходные продлятся четыре дня подряд 23-26 числа включительно.

Минздрав республики опубликовал график работы медицинских организаций в эти дни.

22 февраля – рабочий день, сокращенный на один час;

23-26 февраля – по графику праздничного дня: с 8.00 до 17.00, прием вызовов (в том числе неотложных) – до 16.00.

Вакцинироваться можно будет с 8.00 до 17.00 либо по графику, утвержденному главным врачом медицинской организации.

Диспансеризация продолжится в обычном режиме.

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