В Уфе из-за Спартакиады ограничат движение транспорта

17 февраля с 10.00 до 14.00 перекроют местный проезд от улицы Комарова до Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону республики Башкортостан.

В это время там будут проводиться соревнования IV зимней Спартакиады молодежи России по спортивному ориентированию.

Спартакиада стартовала 13 февраля. В программу вошли соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (и скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (и шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и мячом.