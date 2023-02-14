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В Уфе из-за Спартакиады ограничат движение транспорта

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Администрация Уфы предупреждает о введении временного ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

vk.com/minsport_rb

17 февраля с 10.00 до 14.00 перекроют местный проезд от улицы Комарова до Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону республики Башкортостан.

В это время там будут проводиться соревнования IV зимней Спартакиады молодежи России по спортивному ориентированию.

Спартакиада стартовала 13 февраля. В программу вошли соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (и скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (и шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и мячом.

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