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В Уфе инспектор гостехнадзора получил 5 лет колонии за взятки

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Суд Октябрьского района Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инженера-инспектора Гостехнадзора республики.

Суд установил, что с 2018 года подсудимый вносил данные о регистрации и снятии с учета асфальтоукладчиков и другой техники без проведения их технического осмотра.

За это он в общей сложности получил 170 тыс. рублей в виде взятки.

Кроме того, в 2019 году мужчина продал базу данных владельцев самоходных машин сотруднику сервисной службы, занимающейся ремонтом спецтехники и поставкой запчастей, потребовав за свои услуги 40 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на три года.

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