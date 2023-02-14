В Уфе инспектор гостехнадзора получил 5 лет колонии за взятки

Суд установил, что с 2018 года подсудимый вносил данные о регистрации и снятии с учета асфальтоукладчиков и другой техники без проведения их технического осмотра.

За это он в общей сложности получил 170 тыс. рублей в виде взятки.

Кроме того, в 2019 году мужчина продал базу данных владельцев самоходных машин сотруднику сервисной службы, занимающейся ремонтом спецтехники и поставкой запчастей, потребовав за свои услуги 40 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на три года.