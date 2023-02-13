В Уфе подорожала аренда квартир

Как сообщает портал, в январе рынок аренды показал разнородную динамику: однокомнатные квартиры как самые востребованные и доступные немного подорожали, а их предложение чуть сократилось.

И наоборот, трехкомнатные квартиры упали в цене, а их число на рынке возросло. Увеличилось и количество объявлений по двухкомнатным, цена аренды осталась на уровне начала года.

В Уфе «однушку» можно арендовать в среднем за 16 212 рублей в месяц, цена выросла на 0,3% за месяц. Среди изученных городов Уфа по стоимости аренды однокомнатной квартиры в середине списка (34 место).

Аренда «двушки» обойдется в 21 265 рублей в месяц (+0,5%), трехкомнатной квартиры – в 28 450 рублей (-0,6%).