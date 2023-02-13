18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе подорожала аренда квартир

Поделиться:

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен аренды жилья в январе 2023 года.

Как сообщает портал, в январе рынок аренды показал разнородную динамику: однокомнатные квартиры как самые востребованные и доступные немного подорожали, а их предложение чуть сократилось.

И наоборот, трехкомнатные квартиры упали в цене, а их число на рынке возросло. Увеличилось и количество объявлений по двухкомнатным, цена аренды осталась на уровне начала года.

В Уфе «однушку» можно арендовать в среднем за 16 212 рублей в месяц, цена выросла на 0,3% за месяц. Среди изученных городов Уфа по стоимости аренды однокомнатной квартиры в середине списка (34 место).

Аренда «двушки» обойдется в 21 265 рублей в месяц (+0,5%), трехкомнатной квартиры – в 28 450 рублей (-0,6%).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: