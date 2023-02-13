В Уфе подорожала аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен аренды жилья в январе 2023 года.
Как сообщает портал, в январе рынок аренды показал разнородную динамику: однокомнатные квартиры как самые востребованные и доступные немного подорожали, а их предложение чуть сократилось.
И наоборот, трехкомнатные квартиры упали в цене, а их число на рынке возросло. Увеличилось и количество объявлений по двухкомнатным, цена аренды осталась на уровне начала года.
В Уфе «однушку» можно арендовать в среднем за 16 212 рублей в месяц, цена выросла на 0,3% за месяц. Среди изученных городов Уфа по стоимости аренды однокомнатной квартиры в середине списка (34 место).
Аренда «двушки» обойдется в 21 265 рублей в месяц (+0,5%), трехкомнатной квартиры – в 28 450 рублей (-0,6%).
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