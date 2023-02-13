В Уфе создадут литературный салон для молодых писателей

Об этом сообщил Радий Хабиров 13 февраля после встречи с председателем Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым.

«В ужасном состоянии находится здание Союза писателей. Мы договорились, чтобы уже летом там начали ремонт. Они, оказывается, там не сидят, потому что крыша течет.

Это прекрасное здание было передано Союзу писателей в 1984 году, прошло почти 40 лет и там никогда ремонт не делался.

Сделаем хороший ремонт фасада, крыши и интерьера. Айгиз Гизатович еще предложил создать что-то вроде литературного салона, чтобы туда могли молодые поэты и писатели приходить.

Начинайте работу. Минфину я письмо расписал, сумма там небольшая. И Союз писателей выступил с инициативой проведения в республике ежегодной книжной ярмарки. В конце мая неделю должна проходить книжная ярмарка, начинайте готовиться», – сказал Радий Хабиров.