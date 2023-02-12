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В Уфе потеплеет до -2°

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Вторая половина февраля в этом году начнется для уфимцев с кратковременного потепления. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, осадки в Уфе будут почти каждый день, солнца на этой неделе не обещают вообще.

Понедельник, 13 февраля: до -4°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на вторник – -7°, без осадков.

Вторник, 14 февраля: до -2°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на среду – -14°, без осадков.

Среда, 15 февраля: до -6°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – -15°, небольшой снег.

Четверг, 16 февраля: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -15°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 17 февраля: до -7°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -20°, небольшой кратковременный снег.

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