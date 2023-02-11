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Радий Хабиров: «Мы научились строить большие заводы за один год»

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях опубликовал видео со стройплощадки будущего предприятия по производству зерносушилок – совместного проекта с белорусским холдингом «Амкодор».

«Зерносушилки очень важны для нашего и вообще приволжского и уральского сельского хозяйства.

Мы научились строить большие заводы за один год. В сентябре забили первую сваю. В июне на Форуме регионов России и Беларуси мы его откроем.

20 тысяч квадратных метров, и это только начало большой совместной работы с белорусскими машиностроителями», – сообщил глава республики.

Предприятие расположено на территории индустриального парка «Уфимский», объем инвестиций – более миллиарда рублей, на нем будут работать 250 человек. В общей сложности холдинг инвестировал 2,5 млрд рублей в два проекта в Уфе.

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