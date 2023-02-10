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В Башкортостане огурцы и лук подорожали на 11-12% за неделю

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 30 января по шестое февраля 2023 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (12%), огурцы (11,3%), картофель (4,7%), морковь (3,7%) и мясные детские консервы (3,6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на свеклу (2,1%), молоко и макароны (по 1,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевело пшено (3%), а также рис (2%) и сосиски (1,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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