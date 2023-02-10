В Башкортостане перекрыли участок трассы из-за взрывных работ

Ограничения ввели сегодня, 10 февраля: до 17.00 будет закрыт участок с 87 по 89 км в Баймакском районе.

В это время там будут проводиться взрывные работы на карьере Худолазского месторождения известняков.

ГИБДД Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно распределить время и продумать маршруты. Объезд участка указан на схеме выше.