В Башкортостане перекрыли участок трассы из-за взрывных работ

Начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о перекрытии участка трассы Магнитогорск – Ира.
t.me/Владимир Севастьянов
Ограничения ввели сегодня, 10 февраля: до 17.00 будет закрыт участок с 87 по 89 км в Баймакском районе.
В это время там будут проводиться взрывные работы на карьере Худолазского месторождения известняков.
ГИБДД Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно распределить время и продумать маршруты. Объезд участка указан на схеме выше.
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