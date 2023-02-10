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В Башкортостане перекрыли участок трассы из-за взрывных работ

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Начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о перекрытии участка трассы Магнитогорск – Ира.

t.me/Владимир Севастьянов

Ограничения ввели сегодня, 10 февраля: до 17.00 будет закрыт участок с 87 по 89 км в Баймакском районе. 

В это время там будут проводиться взрывные работы на карьере Худолазского месторождения известняков.

ГИБДД Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно распределить время и продумать маршруты. Объезд участка указан на схеме выше.

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