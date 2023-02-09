В Башкортостане построят 68 зарядных станций для электромобилей

По состоянию на начало 2023 года в республике функционирует 21 зарядная станция для электромобилей, из них 16 – в Уфе, одна в Булгаково, две в Нефтекамске и по одной в Бижбулякском и Чишминском районах.

По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, в скором времени количество зарядных станций увеличится: в 2023 году из федерального бюджета потратят почти 50 млн рублей на строительство 18 зарядных станций, в 2024 году откроют еще 50 станций, добавив деньги из республиканского бюджета.

Назаров принял участие в совещании под председательством первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова и внес от Башкортостана предложения на рассмотрение стратегического комитета:

– ввести отдельную тарификацию на электроэнергию для операторов станций уже на этапе эксплуатации, расширить перечень организаций для получения субсидии;

– предоставить субсидии отечественным производителям комплектующих для электрокаров и электростанций;

– использовать инфраструктуру действующих АЗС – и устанавливать электрозарядные станции на этих площадках.