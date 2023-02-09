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Прокуратура проводит проверку после пожара в уфимском кафе, в котором пострадали пять человек

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Сегодня, девятого февраля, около 8.00 загорелось кафе по улице Ахметова в уфимском Затоне.

Фото: Прокуратура республики Башкортостан

Здание кафе «Рахат» сильно пострадало, хотя огонь потушили быстро. По последней информации, пять человек были доставлены в ожоговое отделение больницы, двое из них в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом и двое в состоянии средней тяжести.

На место происшествия выехали прокурор Уфы Сергей Воронов и исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Эльдар Еникеев.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

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