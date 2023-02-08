В Уфе начали строить Набережную влюбленных и бульвар Яркий

Об этом сегодня, восьмого февраля, в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Продолжается строительство дорог в микрорайоне Яркий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Это улицы Набережная Влюбленных и Бульвар Яркий.

Начали земляные работы. Планируется строительство тротуаров, сетей освещения, ливневой канализации. Общая протяженность двух улиц – один километр. Срок завершения – ноябрь 2023 года», – сообщил Мавлиев.