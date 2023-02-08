18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе начали строить Набережную влюбленных и бульвар Яркий

Поделиться:

Уфа продолжает расширяться: в этом году в Демском районе появятся две новые улицы, работы уже начались.

vk.com/ratmir.mavliev

Об этом сегодня, восьмого февраля, в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Продолжается строительство дорог в микрорайоне Яркий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Это улицы Набережная Влюбленных и Бульвар Яркий.

Начали земляные работы. Планируется строительство тротуаров, сетей освещения, ливневой канализации. Общая протяженность двух улиц – один километр. Срок завершения – ноябрь 2023 года», – сообщил Мавлиев.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: