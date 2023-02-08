Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Директор филиала ООО «РН-Пожарная безопасность» (обеспечение пожарной безопасности на объектах ПАО «НК «Роснефть»). Предлагаемая зарплата – 150-160 тыс. рублей в месяц.

2. Начальник отдела сопровождения договоров в АО «Транснефть – Метрология» (метрологическое обеспечение производства). Предлагаемая зарплата – от 122 тыс. рублей в месяц.

3. Ведущий специалист (энергетик) в НИИ «Транснефть» (институт трубопроводного транспорта). Предлагаемая зарплата – 100-115 тыс. рублей в месяц.

4. Инженер-куратор общестроительных работ в ГК «Жилстройинвест» (строительство жилых домов). Предлагаемая зарплата – 90-100 тыс. рублей в месяц.

5. Менеджер по продажам в «Уфашинторг» (продажа шин). Предлагаемая зарплата – от 75 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 100 тыс. рублей в месяц (программист «1С»), в Казани – от 90,6 тыс. рублей в месяц (старший производитель работ), в Москве – 344 тыс. рублей в месяц (руководитель по федеральным закупкам).