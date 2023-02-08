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Парламент Башкортостана хочет упростить изъятие у владельцев неиспользуемых сельхозземель

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Комитет Госсобрания республики по по аграрным вопросам одобрил проект закона, упрощающего процедуру изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения. Его могут принять в первом чтении уже на ближайшем заседании парламента в феврале.

Землю будут изымать в случае если по итогам проверки выяснится, что сельскохозяйственный участок не использовался в течение трех и более лет либо используется с нарушением законодательства. Решение будет приниматься исключительно судом.

Владелец участка получит предписание об устранении нарушения обязательных требований и с этого момента не сможет продать землю или передать кому-то в собственность.

По мнению спикера парламента Константина Толкачева, это ускорит ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

«Бывает, что обширные площади плодородной земли многие годы пустуют и зарастают бурьяном, а закон не позволяет запустить судебный процесс по изъятию земли. Предусмотрена длительная процедура: факт нарушения должен периодически фиксироваться на протяжении трех лет. За это время может смениться владелец, и весь процесс обнуляется и запускается с самого начала. С принятием закона факт неиспользования земли будет устанавливаться единовременно по истечении трех лет владения участком. После этого можно будет начинать процедуру изъятия земельного участка через суд», – сказал Константин Толкачев.

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