Парламент Башкортостана хочет упростить изъятие у владельцев неиспользуемых сельхозземель

Землю будут изымать в случае если по итогам проверки выяснится, что сельскохозяйственный участок не использовался в течение трех и более лет либо используется с нарушением законодательства. Решение будет приниматься исключительно судом.

Владелец участка получит предписание об устранении нарушения обязательных требований и с этого момента не сможет продать землю или передать кому-то в собственность.

По мнению спикера парламента Константина Толкачева, это ускорит ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

«Бывает, что обширные площади плодородной земли многие годы пустуют и зарастают бурьяном, а закон не позволяет запустить судебный процесс по изъятию земли. Предусмотрена длительная процедура: факт нарушения должен периодически фиксироваться на протяжении трех лет. За это время может смениться владелец, и весь процесс обнуляется и запускается с самого начала. С принятием закона факт неиспользования земли будет устанавливаться единовременно по истечении трех лет владения участком. После этого можно будет начинать процедуру изъятия земельного участка через суд», – сказал Константин Толкачев.