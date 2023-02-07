Мэрия Уфы опубликовала новый график уборки дорог

Администрация Уфы предупреждает об изменениях в графике уборки снега и просит жителей убирать машины, чтобы они не мешали проезду спецтехники.
С 17 января началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.
Новый график:
– Достоевского от Айской до Ветошникова – с 21.00 восьмого февраля до 7.00 девятого февраля;
– Краснодонская от Пархоменко до Цюрупы – с 21.00 девятого февраля до 7.00 10 февраля;
– Гоголя от Чернышевского до Достоевского – с 21.00 10 февраля до 7.00 11 февраля;
– Рихарда Зорге по местному проезду от 50 лет СССР до Братьев Кадомцевых – с 21.00 11 февраля до 7.00 12 февраля;
– Льва Толстого от Кольцевой до Максима Горького – с 21.00 12 февраля до 7.00 13 февраля;
– Свободы от Первомайской до Интернациональной – с 21.00 13 февраля до 7.00 14 февраля;
– Юрия Гагарина от Королева до Маршала Жукова – с 21.00 14 февраля до 7.00 15 февраля.
На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.
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