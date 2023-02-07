Мэрия Уфы опубликовала новый график уборки дорог

С 17 января началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.

Новый график:

– Достоевского от Айской до Ветошникова – с 21.00 восьмого февраля до 7.00 девятого февраля;

– Краснодонская от Пархоменко до Цюрупы – с 21.00 девятого февраля до 7.00 10 февраля;

– Гоголя от Чернышевского до Достоевского – с 21.00 10 февраля до 7.00 11 февраля;

– Рихарда Зорге по местному проезду от 50 лет СССР до Братьев Кадомцевых – с 21.00 11 февраля до 7.00 12 февраля;

– Льва Толстого от Кольцевой до Максима Горького – с 21.00 12 февраля до 7.00 13 февраля;

– Свободы от Первомайской до Интернациональной – с 21.00 13 февраля до 7.00 14 февраля;

– Юрия Гагарина от Королева до Маршала Жукова – с 21.00 14 февраля до 7.00 15 февраля.

На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.